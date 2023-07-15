偵破66宗騙案拘85人涉款5300萬　專業人士投資被利用洗黑錢

今年6月19日至7月14日，秀茂坪區執法部門展開打擊科技罪案及詐騙案行動，成功偵破66宗騙案，當中包括網上情緣騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案和「猜猜我是誰」騙案，共牽涉108名受害人(18至76歲)，總騙款近5,300萬港元，單一金額最高一宗屬投資騙案，受害人損失約890萬港元。行動中，人員成功攔截約250萬港元犯罪得益，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕58男27女(19至74歲)，他們主要是傀儡戶口持有人。

被捕人士各自報稱學生、家庭主婦和地盤工人等，相信是被詐騙集團誘騙借用、租用銀行戶口，或以數千港元報酬將帳戶出售，用以接收及清洗各種犯罪得益。另有部分人屬會計師、任職金融業界等專業人士，他們透過網上社交平台結識朋友，卻被不法之徒以「高回報」誘騙投資加密貨幣或不同衍生工具，並於不知情下與對方進行交易，變相協助處理犯罪得益。

案中一名22歲男子被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件已於本周三(12日)在觀塘裁判法院提堂；其餘人士皆獲准保釋候查，須於8月上旬報到。執法部門正調查涉案傀儡戶口持有人背後有無受集團操控，不排除有更多人被捕。