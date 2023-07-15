基於風險禁10個日都縣水產進口　當局無計劃特別補貼支援飲食業

港府早前表示，若日本排放福島核污水，會即時採取嚴格進口管制措施。環境和生態局長謝展寰在電視節目表示，禁止從日本10個都縣進口水產品的依據風險考慮，寧願以保守態度將禁制範圍擴闊一些。他補充，目前無打算在禁制相關水產品後支援飲食界。

港府打算禁制的日本都縣，一些位於內陸且無海岸線。謝強調，這是一種預防措施，不論高低風險，只要是當局認為可能構成風險的地區，則進行禁制。他認為，在選擇過程中，當局寧可採取禁制更寬的範圍，需再觀察無事後才考慮會否放寬。他又指，禁制範圍均是有風險和近福島的位置，視之為一種保守，保險的方法。

有飲食業界指生意已經立即減少約20%。惟謝指，目前並無特別補貼的計劃，此禁令提前公布是因為希望讓飲食業界有時間尋找替代的水產品供應市場，預料對業界的影響並不大，而且亦讓業界及消費者放心，知道在香港市場上售賣的食品必定安全。

日本駐港總領事對此禁令深表遺憾，而局長謝展寰回應說，事件的主動權在日本當局，並已要求日本政府允許國際參與監督處理核污水。他也希望，未來可派人員到日本，實地視察食品安全情況。