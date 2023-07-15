堅尼地城炮台山及荃灣海濱公園　設多項活動供大眾參與

今天及本月29日舉行「汪星人全接觸三部曲」人寵同樂活動。(受訪者提供)

發展局和海濱事務委員會舉辦「生活新態度 ‧ 海濱新維度」活動。由現時至9月中旬，在炮台山「東岸公園主題區」設置逾4米高的六角無限鏡室藝術裝置，及在堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」設置機器人力克六角互動遊樂區，結合光影、藝術和互動遊樂等元素。另外，在荃灣海濱長廊和堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」，會分別於今天(15日)及本月29日舉行「汪星人全接觸三部曲」人寵同樂活動。

設置於炮台山「東岸公園主題區」、逾4米高的標誌性六角無限鏡室藝術裝置，以無限反射鏡製作而成，配合不同的燈光效果。置身其中的遊人可以沉浸在多角度反射的維港景觀之中，在新維度中感受無限延伸的醉人美景。場內還有其他裝置藝術，營造出與別不同的藝術體驗。

在堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」的三組六角形的互動遊樂區，包含滑草、音樂樓梯、攀石、環保單車裝置、六角迷宮和迷你遊戲等，給遊人帶來繽紛色彩、互動科技、動力與速度等多維度體驗。場內更設有多架由廢料升級再造的「快樂小火車」，讓小朋友透過遊戲學習升級再造的環保概念。

「海濱共享空間」是寵物友善場地，鼓勵市民與寵物一同享受共融的海濱活動體驗。荃灣海濱長廊和堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」主辦方邀請專業訓犬師講解犬隻訓練基礎概念。活動共分3部分，分階段讓較少接觸狗隻的人士、有意養狗的人士和狗主參與，學習解讀狗隻的身體語言，一步步了解人寵「社交禮儀」，以使日後可在海濱與寵物狗一同充分享受海濱空間。活動亦歡迎大家帶同繫上牽繩的寵物狗參加。