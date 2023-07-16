物流樞紐地位降　跑輸深圳上海

本港港口吞吐量曾輝煌一時，當中於1987年至1989年、1992年至1997年、1999年至2004年均為全球最繁忙貨櫃港，當年政府在2001年時曾預言，本港港口的吞吐量，將會由2000年的基本數字1,800萬個標準貨櫃單位（TEUs），增加到2020年的4,000萬個。不過，真實數據卻顯示2020年為1,797萬TEUs，本港貨櫃吞吐量亦由全球第一，節節下跌至去年的第9位，與當年局長的預言大相逕庭。而深圳、廣州及青島亦已躋身香港之前，上海港口更連續多年蟬聯全球第一。

立法會早前討論「鞏固香港區域物流樞紐地位」議案，政府回應指隨着香港與內地和國際全面通關，海陸空人流和物流很快會回復正常，相信貨物出口量就會回穩。不過，根據香港海運港口局最近發布數據，去年全年本港港口貨櫃吞吐量僅1,669萬TEUs，只達到10年前的72%；其中主要處理進出口大型貨櫃箱的葵青貨櫃碼頭跌幅慘重，相對仍屬疫情期間的2021年亦急挫11.7%，只有1,287萬TEUs。

議員易志明指，本港港口吞吐量排名下跌屬預期之內，因內地港口發展成熟，許多貨運可直接在內地港口出口，不須再經本港。不過，本港地理上仍極具優勢，外國輪船公司仍屬意在港轉口貨物，本港亦逐步發展成轉口港，而目前其中一個問題是碼頭空間不足。政府應撥出更多土地發展轉口貨運，而香港的清關效率高，機場國際航線發達，亦為各國船員更替的重要港口，政府亦要發展智慧港口，由政府牽頭開創數碼平台，保持香港港口競爭力。