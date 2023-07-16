東方日報A1：18億紓困欠精準　車場加租賺到盡

政府疫下寬減政府土地短期租約租金，單計收費停車場已令當局少收18億元公帑，惟紓困措施欠精準。承接政府短期租約作收費停車場的場主，直至今年底仍可獲五成租金寬減，但近日被商用車業界踢爆，有場主在坐收補貼時，竟一度加租最多五成，經協商後仍被加租一成。業界指至少逾千架商用車受影響，商用車泊位日漸減少，執法部門又不斷抄牌，而短期租約並無條款要求場主與租戶共度時艱，質疑政府用公帑變相「助養」場主，車場加租賺到盡，打擊運輸業營商甚至削弱本港物流業競爭力。

受到疫情重創的運輸業，即使生意「清零」，貨櫃車及非專營巴士等均需停泊並支付全額泊車費。業界租用承接政府短期租約用地的露天收費停車場，每輛旅遊巴近月租逾3,200元，而貨櫃車連拖架更達約8,000元。業界不滿場主在仍然受惠寬減租金期間，要求加租最多五成，遂組成「運輸業大聯盟」向政府申訴場主壓榨租戶。

公共巴士同業聯會副主席鄧子強稱，場主僅屬「二房東」，業主是政府，故政府提供的補貼不能獨佔，惟場主不但在有補貼下「獅子開大口」，後來與業界協商後仍堅持加租一成，業界只能「硬食」。他指現時商用車泊位日漸減少，政府亦不停收回用地發展其他用途，執法部門又不斷票控違例泊車，直言：「最誇張一架車一晚畀人抄咗4張！」令停車場坐享其成，並說：「政府用公帑補貼佢，但冇硬性要求佢哋畀番啲租戶，疫情時最多都係減租22%，但佢哋係收緊50%至75%補貼。」

鄧盼政府正視此事，促請場主在有補貼期間凍租，亦要檢視其加租及營運理據，交代其獲取的補貼金額。他又指，現時場主有補貼仍屬意加租五成，一旦明年政府停止寬減後，場主可能將加幅提升至一倍以上，坦言：「到時佢鍾意加幾多就幾多，成個運輸業都冇得做！」

同樣深受疫情打擊的物流業，至今仍未回復元氣。香港貨櫃車主聯會主席林海達補充，涉加租的停車場有10個，主要在葵涌及青衣，每個場停泊數十架至300架車不等，受影響的商用車逾1,000架。他坦言，現時貨櫃車泊車位不足，每輛車連拖架泊車費需約8,000元，而本港貨運吞吐量持續下跌，5月無論出入口都下跌達15%，90年代本港貨櫃吞吐量全球第一，即使當時泊車費達每月約一萬元，惟計及不足成本一成，故此業界足以應付。不過，林慨嘆受疫情打擊加上內地港口發展蓬勃等因素影響，本港競爭力不復當年，「一哥」地位不保，去年更跌至第9位。

貨櫃車營業額亦大幅下跌，90年代每輛車每月生意可達7萬元，如今跌至僅約4萬元，計及通脹、人工及油費升幅等因素，整體跌幅超過一半，單計泊車成本亦接近營業額兩成，若任由停車場加租，只會令結業潮愈演愈烈，而停泊公屋的商用車獲全數寬減租金，不理解何以地政總署只寬減場主。他慨嘆近期不少貨櫃車業界退場，坦言：「一個用咗5年值10萬嘅拖架，啲人收番8,000蚊就劏咗佢。」若政府仍然無動於衷，本港引以為傲的航運中心地位只會一落千丈，恐數年內就會跌出10位以外。

事實上，房委會早前通過延長向轄下合資格非住宅租戶，包括以月租商用車輛的停車場泊車位使用者，提供租金寬減50%直至12月31日，預料減少約4.96億元租金收入。發展局發言人回應時指，2020年4月至2023年12月共45個月，減免租金共約18億元，涵蓋約190份停車場租約。這些短期租約並沒有加入價格管制條款，考慮到租金減免是有時限的紓緩措施，商戶面對不同經營情況，因此政府不適宜在租約加入條款硬性規定停車場營運者應如何運用減免金額。政府鼓勵受惠企業在經營情況許可下盡量與客戶分享租金減免，減免期過後的安排亦會適時檢討。

■記者林建平

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