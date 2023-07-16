加拿大抵港壓縮器藏逾8千萬冰毒　回收公司東主及兩職員被捕

香港海關根據風險管理及情報分析，於7月11日在赤鱲角香港國際機場抽選一票由加拿大抵港、報稱為重約318公斤的壓縮器檢查。期間關員發現壓縮器發票內容粗疏，上列型號亦與實際產品型號不符。關員翻查有關公司官方網頁，發現發票上的型號疑為虛構，於是打開貨物檢查。

由於壓縮器表面有不尋常的焊接痕迹，而送運的配件亦未能安裝，加上X光影像顯示壓縮器內藏可疑物體，人員於是卸下壓縮器外殼螺絲，並透過內窺鏡檢查機器內部情況，發現壓縮器內部放置一批白色結晶體。經消防協助鋸開外殼後，海關在該批壓縮器內檢獲82公斤懷疑「冰」毒，市值約5,800萬港元。

經跟進調查後，海關鎖定一間位於荃灣的環保回收公司，以及一個位於葵涌的貨倉，並於7月13日展開行動，在葵涌貨倉內搜出一批同類壓縮器，並於開驗後在其中一個壓縮器內，再檢獲約37公斤懷疑「冰」毒，市值約2,600萬港元，相信販毒集團將毒品混雜在正常壓縮器內，以大型木箱裝載，暫存在上址貨倉，以逃避人員執法。

海關於7月13至14日期間，拘捕3名年齡介乎33至56歲的本地男子，他們分別為涉案環保回收公司的東主、主管及司機，3人俱已獲准保釋候查。海關正追查涉案毒品來源，不排除有更多人被捕，呼籲物流業界提高警覺，如遇上可疑客戶，或對客戶訂單要求有懷疑，應盡快向執法部門舉報，以免被利用作不法活動。