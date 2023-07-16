香港郵政引入新科技防落後　分揀郵包自動化提高2成效率

傳統郵件服務日漸過時、落伍，香港郵政為提升服務質素和工作效率，近年引入多種自動化和智能化設備，除了可全日24小時自助投寄服務「智郵寄」，亦引入機械人郵包分揀系統等。基建方面，新香港郵政大樓計劃今年底於九龍灣完成重置，選址位於中央郵件中心旁。同時，香港郵政正推展重建空郵中心項目，以提升處理郵件能力和應付跨境電子商貿需求。

「智郵寄」由香港郵政自行研發，市民可不受郵局營業時間限制，隨時投寄兩公斤或以下的郵件。現時全港18區共有23部「智郵寄」，寄件人放入郵件後，「智郵寄」會利用3D掃描器自動量度郵件尺寸和重量，用家只要揀選所需服務，包括普通信件、特快專遞、「易寄取」和掛號郵件等，然後付款、在郵件妥貼上投寄標貼和郵資標籤，並投入投寄箱，即完成整個寄件過程。

由「智郵寄」和其他渠道收集的郵件，會運送到位於九龍灣的中央郵件中心處理。除經人手分揀，去年3月引入的機械人郵包分揀系統，亦令處理程序智能化及自動化。

當職員將郵包逐一放在分揀系統的輸送帶上，系統會自動掃描郵包上的條碼、量度重量和尺寸，並記錄在電腦系統內，然後再由分揀機械人運送到所屬卸貨架。當郵包放滿一定數量，搬運機械人便會按系統內的收件地點資料，將卸貨架連同郵袋自動送到相應工作站，讓職員封袋再運往派遞點。

香港郵政總經理（郵件處理）鄭婉明介紹，相比人手分揀，新系統可提升工作效率約2成，而未來可進一步提升生產力，同時減少職員人手分揀郵包時涉及的重複動作或人力提舉，減少職業勞損。

取寄方面，香港郵政已設有155部「智郵站」讓市民取件，數目並會進一步增加。寄件人寄件時，只要提供收件人的手機號碼和「智郵站」編號，當郵件派送到「智郵站」後，收件人將收到短訊，並可憑密碼到「智郵站」取件。