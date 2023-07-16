約100萬巿民今日無法領消費券　因上期仍未全數用於合資格消費

今日是第二期消費券發放的日子，本港財金官員在網誌表示，約有650萬人受惠，當中有13萬6千名市民選擇更換儲值支付工具領券，有22萬名新合資格的人士成功登記。另外，有約100萬名使用八達通領取消費券的市民，因為在4月份收到第一期消費券後，在6月30日或之前仍未全數用於合資格消費，故未能趕及在今日領取第二期券額。當中約三分之二的人士的累計合資格消費與目標相差少於500港元，其餘的人相差少於1,000港元。

這些市民如果能在本月底前達到相關消費額要求，便能在下個月的16日獲發第二期消費券，如此類推，但最遲須在10月底前滿足相關要求。如果市民想知道所持有的八達通卡在消費券計劃中已累積的合資格消費額，可透過手機應用程式或在港鐵站特設的「藍機」查閱。至於以其他儲值支付工具領取消費券的市民，則沒有這個限制，只需在指定期限前使用券額便可。

該財金官員又稱，是次發放消費券將為零售及餐飲市道注入額外約130億港元的消費力。經過3年的運作，消費券計劃讓電子支付在香港更趨普及，覆蓋面亦更廣，累計個人電子儲值支付帳戶新增超過1,300萬個，企業帳戶新增超過22萬個。根據金管局數據，今年首季儲值支付工具的交易總額為1,385億元，按年增長近兩成半；交易宗數逾18億宗，即平均每宗交易金額為77元。當中，實體銷售點的交易額增幅超過36%，都反映電子支付在日常生活中已被更廣泛應用。

隨着電子支付的快速發展，現在可說是加速深化企業數碼化營運的黃金時機，以助其降低成本、提升效率及增加收入。事實上，這也是初創企業推出創新產品或服務的時機。立法會上周通過總額逾7億元的撥款，讓兩項在今年《財政預算案》中提出的措施正式啟動。第一項5億元的「數碼轉型支援先導計劃」，以餐飲業和零售業為試點，資助中小企業購置現成的基礎數碼方案配套；第二項2.65億元的「智慧生活初創培育計劃」，則鼓勵和協助初創企業開發更多與衣、食、住、行各方面有關的創新方案及服務，以提升市民生活質素 。