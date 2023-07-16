DSE周三放榜　學友社料升學競爭依舊　第三志願宜「穩陣」

中學文憑考試(DSE)本周三(19日)放榜，學友社今日(16日)表示，預計今年大學聯招(JUPAS)競爭形勢與去年相若。對於今年大學聯招有新課程及計分改動，而多間大學亦推出彈性收生安排，提醒應屆學生善用各校的收生計分器及預計收生成績等資料，提前作出部署。至於放榜前夕考生難免感到壓力，建議家長要多與子女溝通，不宜過度關注成績。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今年考生人數按年輕微增長，但整體競爭形勢仍然相近，同學要根據學科受歡迎程度、學科學額與考評局成績統計作準，建議學生第三志願仍要選擇較「穩陣」的課程。適逢3號風球目前正生效，他又提醒，學生需留意放榜當日天氣，即使天文台發出紅色暴雨警告，仍需回校領取成績表。

吳寶城又建議，有意重考文憑試的考生，需留意明年文憑試變動，包括通識科將改為公民及社會發展科，以及中國語文科將取消試卷三等情況，做好準備及適當調整溫習計劃以免有失預算。為支援應屆考生及家長，學友社放榜輔導熱線昨(15日)起投入服務，提供升學資訊查詢、情緒輔導、升學及就業意向等輔導服務。熱線放榜前一日(18日)會提供通宵服務。