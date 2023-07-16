今起發放2000元消費券　不少市民港鐵站排隊領取

港府今日(16日)起經6間儲值支付工具營辦商，向合資格市民發放2023年消費券第2期計劃的消費券，不少透過八達通領取消費券的市民早上到港鐵站及便利店排隊「拍卡」。東網記者早上到港鐵坑口站視察，只見現場有10多人在八達通服務站排隊，當中不少為「老友記」，有職員在場協助及解答市民問題，秩序良好。有部分市民因未有在上月30日或之前消費達3,000港元，故今日未能領取2,000元消費券，空手而回。

另一方面，由於有便利店推優惠吸客，在指定日子到便利店拍卡領消費券，便可額外獲得總值20元的便利店現金券，故排隊人數比港鐵站多，記者在將軍澳厚德邨便利店視察，見到有20多人排隊，同樣秩序良好。市民「愛姐」早上已急不及待領取消費券，即時花數十港元飲茶，她稱會將今期消費券用於飲食上，對於未能用消費券交煤氣費及電費感失望，被問到會否希望政府下年再派消費券，她直言：「梗係政府派啦，個個都需要吖嘛」。此外，有男子到便利店一次過用3張八達通領取消費券，他指出今次排隊只用了少許時間，會用於購買日常用品，同樣指希望來年再派消費券。

另有市民指2,000元消費券「稍眼即逝」，只能用作日常所需；有人指期待發放已久，但金額太少，希望港府能恒常化派發現金或消費券；有人認為分兩期派發不方便，應一筆過派發。至於飲食業界今日再推優惠，超過1,500間食肆參與，優惠包括堂食全日七一折，或指定菜式七一折，在提供優惠的餐廳門外，一度出現人龍，有市民表示對優惠不清楚，但認為七一折優惠吸引，會考慮光顧。