非法進口港版HPV疫苗　江蘇女護士判囚年半

因應內地接種「九價人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗」（又稱子宮頸癌疫苗）者眾，江蘇省南通市某醫院女護士金某某早年透過中介，從香港非法進口疫苗後售予多人，甚至親手幫助對方注射，銷售總額逾40萬元（人民幣，下同，約44萬港元）。內媒周日（16日）報道，金女早前被判妨害藥品管理罪罪成，被判監禁一年半及被罰款81萬元（約88萬港元）。

案情指，由於自覺待遇不高，金女一直希望賺取外快，偶然在微信群內發現有人發布一段聘請散工訊息。經查詢後，她得悉只要上門替客戶注射對方私下購買自備九價HPV疫苗，每次便可取得100元（約109港元）勞務費，於是主動聯絡接單。

縱使明白國家管理嚴格，九價HPV疫苗來源或有問題，金女在利益驅使下沒有阻止客戶，反而希望透過上家拿貨再賣，從中賺取差價。她其後添加一個名叫「香港醫療諮詢」微信用戶，由2021年3月至2022年2月透過「沈姐」成功購得大量疫苗，之後運往內地銷售。

在此期間，金女在南通市等地出售其中60套（一套3針）加兩針九價HPV疫苗，同時幫助部分客戶注射。直至2022年2月26日，她終於落網，其住處及汽車被民警搜出犯案用雪櫃、4盒未拆封疫苗及若干疫苗空盒。經對比後，涉案疫苗證實來自香港，未在內地取得合法簽批手續。

經過大約一年時間，案件2023年2月22日移交審查起訴。檢察機關查明，涉案批次九價HPV疫苗未取得國務院藥品監督管理部門生物製品批簽發證明，其在內地進口、銷售、運輸、儲存及接種等均不符合法定要求，存在極大質量安全風險，足以嚴重危害人體健康；南通市崇川區檢察院翌月正式起訴金女。

南通市崇川區檢察院檢察官蔣群提醒廣大適齡女性，一定要通過正規途徑，前往專業及具有疫苗接種資質單位預約及接種九價HPV疫苗，切勿貪快、圖便宜。江蘇省藥品監督管理局工作人員解釋，疫苗需在高標準實驗室冷藏避光儲存，全程冷鏈運輸、恒溫保存，確保它處於適宜溫度，藉此保證其活性及藥效。由於金女銷售港版疫苗經過非正規渠道長途運輸，存儲過程很難符合國家標準，可能導致疫苗失效或變質，一旦注射入人體足以嚴重危害健康。