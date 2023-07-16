6成青年拒出錢響應綠色生活　嫌貴嫌麻煩成最大阻力

低碳綠色生活說易行難，有調查今(16日)公布，逾7成本港青年願為保護環境而減少消費，惟6成人卻無意因此而支付更多費用，例如以更高價格購買對環境友善的產品，或支付更多環保稅。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」於今年5月10至18日訪問903名會員。調查發現，約80%受訪者同意實踐低碳生活是公民責任，而消費者亦有責任選購有助保護環境的產品。然而，在實際消費時，超過90%人認為價錢是首要考慮，其次是壽命和耐用度、品牌知名度和商譽。較少受訪者會着重考慮到產品的物料是否對環境友善、生產過程會否污染或破壞生態，以及是否有環保標籤。

綜合而言，受訪青年過去12個月較常作出的可持續消費行為，包括有惜食、選購家電時查看能源標籤、自備容器，以及分類回收垃圾等；相反，較少人會購買公平貿易產品、減少食肉，抑或裸買，即購買無包裝貨品。逾40%受訪青年嫌貴、嫌麻煩，而不實踐可持續消費；37%人則歸咎於無足夠資訊。另有逾60%人亦認認，政府應對氣候變化的決心不足，兼不滿意當局的減碳工作表現。

對於垃圾徵費計劃將於明年4月起實施，團體建議，政府應同時推動社會加快形成綠色低碳生活，制訂清晰明確的可持續消費策略，例如增加經濟誘因作獎勵，建議政府擴大「綠綠賞」積分計劃並涵蓋更多的綠色行為，市民參與回收、低碳飲食或購買綠色商可獲實質回贈；政府亦應善用「大嘥鬼」形象，推動尚未普及的可持續消費行為；普及化產品和食品的碳資訊，增加消費者的知情權，同時擴展生產者責任。