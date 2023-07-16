港進出口表現下跌　丘應樺指經濟增長要靠內需及旅遊消費

雖然本港逐步復常，但進出口表現下跌。商務及經濟發展局長丘應樺認為經濟增張要靠內需及旅遊消費。他相信歐盟受地緣政治及息口影響，在疫情後復甦落後，但東盟發展勢頭良好，其中本港與中東的出口數量有增長，加上航班及跨境運輸恢復，受國家經濟帶動，預期進出口在今年第4季或明年初會有改善。

丘指香港14個經貿辦主要集中在歐美國家，會審視效益及經濟發展路向，考慮在中亞及非洲成立經貿辦，同時政府正爭取加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。被問到港府因日方核污水排海計劃，禁止日本10個都縣水產進口，會否引起日方反對，丘應樺指，禁止進口是基於保障市民健康，事件與加入RCEP無關，目前無收到反對聲音，相信成員國能理性處理。

對於港府近年大力吸納企業來港投資，丘應樺指本年頭5個月共有180多間企業落戶香港，當中主要為中小型創科企業，有信心能夠做到3年吸引1100間企業落戶的績效指標（KPI），又預計新成立負責接觸龍頭企業的引進重點企業辦公室 ，可以年底前接觸300間企業，形容進度良好。

對於有外媒經常批評香港，他承認報道令企業落戶香港有擔憂，但自己外訪時有向當地商會介紹香港在疫後復甦情況及大灣區機遇，有信心能吸引足夠龍頭企業來港，將審視招商引才的成效，不單止要看最終落戶的龍頭企業數量，亦要看對香港經濟的長遠效益及帶來的機遇。