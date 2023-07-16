調查指外傭被超收中介費平均1.9萬元　工會促政府正視

本港不少在職父母，難以兼顧更多子女的日常生活，需要聘請外傭協助照顧。惟早前受到被疫情影響，不少家長都大吐苦水未能如願請到外傭姐姐，生活大感吃力。然而除了本港家長，有外傭團體亦稱外傭離鄉別井來港生活不易，更指經中介公司來港打工，介紹費卻年升5成，促請政府正視情況。

亞洲家務工工會聯會指，去年1月至今年5月期間，收到57宗外傭被超收中介費的個案，平均被超收中介費約1.9萬元，較前年增加約56%，當中9成個案涉及印尼籍勞工，部分外傭更曾被中介公司沒收個人證件。就此工會促請政府加強執法，採取方便外傭申訴的措施，亦需提高職業介紹所事務科調查能力，加強對違法行為的處罰力度。

事實上，除了中介公司收取外傭中介費，本港不時亦發生僱主向中介公司支付中介費用聘請外傭後，就算簽訂了合約，中介公司卻拖字訣遲遲一年多兩件仍未安排外傭到港。惟根據勞工處早前公布，已更新違反守則而被書面警告的外傭中介公司，以及因干犯濫收佣金或無牌經營的罪行而被定罪的外傭中介名單，內容包括中介公司名稱、地址、發出書面警告的日期及原因，讓僱主可一目了然地參考有劣質紀錄的中介公司，以提高警惕免受騙招損失。