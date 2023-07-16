大坑西新邨居民參觀過渡屋　逾百戶屬意江夏圍村

香港平民屋宇有限公司（「平民屋宇」）宣布，為回應部分大坑西新邨租戶希望及早簽署接受重建安排的法律文件及獲發放第一期津貼，決定將簽署法律文件的日期，從原先8月3日提前至7月20日。同時，平民屋宇為方便租戶完成宣誓手續，將於7月20日起定期安排合法監誓人駐邨辦理宣誓事宜，以方便長者租戶可以足不出邨完成法律程序，租戶亦可選擇帶同《聲明》到民政事務處進行宣誓。

此外，平民屋宇日前安排相關租戶參觀錦田「博愛江夏圍村」及位於錦上路港鐵站旁正在興建的「恒莆新苑」，有近百名租戶成員參與，部分租戶亦已經初步表達有意申請。平民屋宇將於本周二及三（18及19日），繼續邀請過渡性房屋「恒莆新苑」營運團體派員親臨大坑西新邨，向租戶作出講解及即場為租戶辦理申請入住手續。

平民屋宇重申，今次提出的租戶支援及回遷安排「合情、合理」，能夠滿足大部分合資格大坑西新邨租戶的需要。平民屋宇一直與政府保持溝通，明白公共房屋是社會寶貴資源，必須公平善用及合理編配予真正有需要人士。而為確保對現時公屋輪候冊上的人士公平，不適宜動用公共資源，安置有關大坑西新邨租戶。

平民屋宇相信大坑西新邨重建方案完成後，可大幅改善居民生活環境，同時釋放珍貴土地資源，協助大眾安居樂業。項目重建後提供逾3,300個單位，較現時增加逾一倍，當中包括約 1,300 個資助房屋單位供重置現有租戶，及約 2,000 個由市區重建局發展的「首置」單位。項目重建後將發展成一個融社區，提供休憩平台花園、安老院舍暨長者日間護理中心、商舖及幼稚園等，為租戶、有置業需求的市民及社區締造三贏方案。