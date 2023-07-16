粉嶺高球場7.23起　逢周日下午開放予市民使用　寵物可同行

香港哥爾夫球會繼本月初舉辦開放日，吸引逾萬名非會員的公眾人士到場感受及了解高球運動及設施，球會今日(16日)宣布，將由本月23日起，每逢周日下午免費開放予市民入場體驗球場及各項活戶。

球會指，近年進一步開放「舊球場」，讓非高球愛好者可以在平日和假期不同時段來到球場參加不同活動；而早前月初試行了「早上高球場下午公園」的開放模式，吸引了逾萬市民進場參與，運作順暢。就此球會稱，決定將開放安排延續；即由23日起，在下午將球場變為歷史生態公園，讓更多市民可以來到球場進行不同活動，在早上則維持現時作為球場的功能。根據球會安排，球場開放為公園的時間由下午1時至晚上9時，屆時「舊球場」1至3號洞會變成市民自由活動地方，市民亦可攜同寵物入內。

而政府早前指將如期在今年9月1日收回粉嶺高球場32公頃土地，而相關用地及後會先借予香港哥爾夫球會舉辦兩項大型高爾夫球賽事，至11月中康文署會進行基本和需要的維修保養工程，12月逐步開放用地，包括五人足球場、步行徑、寵物共享公園等予市民使用。