豪洗11萬買戒指贈妻　稱「有消費券會重手啲」　商場料生意升3成

今日(16日)是第二期2,000元消費券派發首日，有商店及商場配合消費券推出優惠，全力吸生意。東網記者今午到觀塘一商場了解市民的意見及消費情況，現場人流不俗，一家大小、親朋好友一同逛街購物，商戶預料生意上升1成。多人希望政府繼續派發消費券。有市民豪洗11.5萬港元購買戒指贈愛人，稱「有消費券買嘢重手啲」，亦有市民用消費券買手提電腦、聚餐及手袋等。該商場助理總經理認為消費券作用下，估計今年7至8月人流和生意額按年升約3成。

記者訪問了多位市民的意見，其中翁先生大手筆花費11.5萬港元購買珠寶戒指贈愛人翁太太，更表示金額大小不重要，最重要的是太太高興；即使沒有消費券也會照樣購買，但有消費券的話「會買得重手啲」。翁太太則希望，港府明年也可派發消費券。受訪者蔡先生購買了約8,000港元的手提電腦，指消費券有助帶動消費和經濟增長，希望港府之後可再次派發新一輪消費券。與家人正在聚餐的楊先生表示，不會特別因派發消費券而外出聚餐，但在餐廳點菜時或會鬆手，估計此次用餐花費約數百至千港元，餘下的消費券也會去不同地方購買心愛貨品，期望日後可再次派發1萬港元的消費券。他又指，暫時未有考慮購買機票，而視乎有無足夠時間。

商戶方面，電器店負責人周先生稱，在派發消費券後，生意上升約1成多，顧客較常購買2,000至3,000港元的電子產品。連鎖餐廳集團負責人譚女士表示，餐廳配合派發消費券推出指定菜式71折優惠，人流有所上升，但整體消費量無特別暴增，而71折的食物有較多食客下單，期望生意有1至2成的增長。時裝店負責人黃小姐表示，為配合派發消費券後上升的消費意欲，店舖有不同新商品讓客人選購，而今早已有不少市民使用消費券購物，期望人流增長2成，消費額亦可上升1至2成。對於近期有較多港人外遊，黃小姐指不擔心影響消費，認為派發消費券可吸引留港消費。

新鴻基地產代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，零售銷貨數字已連升6個月，加上通關後旅客量增加，而且暑假亦是消費旺季，她估計在配合消費券的作用下，約有130億價值的資金投入市場，認為零售市道較好估計今年7至8月人流和生意額按年升約3成。