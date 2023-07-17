8號風球高掛　公共交通服務一貼睇晒

颱風「泰利」迫近，8號東北烈風或暴風信號在今日(17日)零時40分起生效。打風期間各公共交通服務安排如下：

海事處宣布，在尖沙咀的中國客運碼頭，以及在上環的港澳客運碼頭已經暫時關閉。

港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」從今日凌晨1時起暫停營運服務，恢復時間另行通知。

港鐵：截至今日凌晨零時40分，鐵路及港鐵巴士服務維持正常。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路及港鐵巴士服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。

九巴及龍運：昨日(16日)的所有日間路線會維持正常服務至尾班車；深宵及通宵路線於今日凌晨2時30分起陸續停駛。

城巴：昨日的所有日間路線將正常營運至尾班車；各條通宵路線則在17日凌晨2時30分陸續暫停服務。

新渡輪：昨晚兩班往長洲及梅窩的橫水渡航線，不途經芝麻灣。其中，往長洲方向的橫水渡航線昨晚上8時30分不途經芝麻灣；而往梅窩方向昨晚11時5分不經芝麻灣。橫水渡航線，梅窩至坪洲以及坪洲至梅窩的尾班船，分別在昨晚11時25分及11時45分開出。梅窩至中環以及中環至梅窩航線，尾班船分別在昨晚11時半及今日凌晨零時30分開出。中環至長洲及長洲至中環航線，尾班船開出時間分別為今日凌晨1時半及凌晨2時20分。

港九小輪：坪洲至喜靈洲航線，尾班船今日凌晨零時10分開出；中環至榕樹灣，中環至坪洲普通渡輪，則於今日凌晨零時30分開出。