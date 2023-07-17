回收箱自動洗膠樽　中學生創科賽奪冠

有團體舉辦「創新未來@九龍東」香港學生挑戰賽，該比賽是一個專為初中學生而設的創科研習之旅，為期7個月的研習活動中，來自商界義工導師及大學生義工將定期與學生隊伍會面，並提供指導。大會指，參賽學生設計出多個針對九龍東於環保、關愛共融、地區環境問題的社創方案，以協助老人、弱勢社群解決生活上所面對的困難。

活動由青年成就部與商界合辦，今年共有220名中二至中三的中學生，組成46支參賽隊伍。獲冠軍的團隊關注香港回收效益不足的問題，團隊成員鄭芷穎稱，很多人因為懶惰不想清洗膠樽，因此對膠樽回收態度不積極。他們提出在回收箱加入自動清洗膠樽功能，居民不用事先在家中清洗膠樽，只要將膠樽帶到新設計的回收箱，機器便會自動泵水清潔，不用一分鐘便完成清潔，膠樽便可直接回收。

獲亞軍隊員關穎琳坦言，關注到劏房住戶環境惡劣及經常發生火警。團隊設計出一個可放於廳的量度儀器，安裝一個溫度、濕度及二氧化碳感應器，當偵察到室內溫度高於攝氏60度、濕度低於20%及二氧化碳濃度高於2,500，便會發出提示聲，讓住戶及早發現火警並盡快離開，防止發生人命傷亡。

為了解視障人士所需，該校邀請了視障跑手梁小偉分享他平日跑步所面對的困難，獲季軍的同學隨即向他取經，最終花近兩個多月時間，設計出低成本，且具偵測障礙物鏡頭的背心型跑步背囊。團隊為了利用該作品是否有效，更蒙眼進行測試，該工具能否正確示警前面的障礙物。