護士學校招生300人　課程貼地重視實踐

不少中學文憑試考生正籌劃出路。醫院管理局轄下的3所護士學校由2021年起提供為期4年的「護理學專業文憑」課程。最近兩年，課程每年競爭約為5至6人爭一個學額，每年約招收300名學生。屯門醫院普通科護士學校校長朱慧玲表示，學校的護理課程不僅「貼地」實用，而且可以較快完成。

朱慧玲表示，該課程學費方面相對較便宜，4年共需131,800港元，而且符合護士的專業資格，普通科註冊護士的起薪點更達35,055港元；當完成該課程後，更可以一年或兩年時間完成由其他院校授予的學士學位。對於會否增加學額，她認為需要考慮一籃子因素，要視乎護士管理局和學歷評審局審批。面試方面，她透露，面試設個人和小組模式，過程約30分鐘，涉及日常醫療題目，中英文題目比例為5比5。

屯門醫院普通科護士學校一年級學生袁海鑌，以前在懲教署任職懲教助理。但他有次見到囚犯昏倒，此經歷讓他反思人生，並擔心家人健康，所以希望從事護理工作。他選擇該課程的原因是學校由醫管局管轄，有更多機會接觸不同病例。就讀伊利沙伯醫院普通科護士學校一年級學生黃子晴，中學時期已夢想成為護士，但由於中學無選修理科，在畢業後則在保險公司工作，當時接觸到不少患者，重新啟發她對護理的興趣。