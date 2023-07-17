8號波下學校停課　多項政府公共服務暫停

天文台在今日(17日)凌晨零時40分發出8號熱帶氣旋警告，其後教育局在清晨5時左右宣布，所有日校今日停課。社會福利署亦宣布，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。教育局清晨5時左右宣布，所有日校今日停課。社會福利署亦宣布，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。

另外，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。司法機構亦宣布，今早所有法院和審裁處的聆訊會延期；8號風球如在11時或以後仍生效，今日下午所有法院和審裁處的聆訊亦會延期。法院／審裁處的登記處及辦事處繼續暫停辦公，直至另行公布。運輸署轄下服務亦暫停，全日駕駛考試將會取消，考生將會獲個別通知另訂考試日期。醫管局轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於8號熱帶氣旋警告信號生效期間暫停。