至少16航班取消6班延誤　機管局：「泰利」轉風向或影響航班升降

颱風「泰利」繼續增強，8號熱帶氣旋警告現正生效，天文台公布至少維持至今日(17日)下午4時。大多市民不用上班，而機場就有750個計劃航班受颱風影響，至今有16個航班取消，6班離港客機延誤。有旅客提早到機場了解航班情況，也有人趕不及飛機而需重新買票，機管局指已預留人手應付今日出境高峰期，並增派專車接載員工上班。

機管局表示，今日受影響航班主要往內地。不少旅客提早到機場了解航班情況，安檢櫃位一度大排長龍。有準備前往台灣的乘客指，擔心過關時間較長而提早3小時到機場，他亦有事先了解航班資訊才出發，滿意航空公司發布訊息的安排。不過，也有旅客原訂乘早上7時許的航機往上海，但由於清晨市區沒有公共交通工具到機場，以為航班不會如期起飛。航空公司的航理資訊未能實時發放，他得悉航班沒有受影響後才乘的士到機場，卻已趕不及飛機，需要重新買機票出發。

機管局運行副總監方瑞文指，已預留人手準備應付今早的出境高峰，排隊的人龍現已消化。他又指，已增派員工巴士往來東涌及機場，接載員工上班。因應多了旅客提早到機場，機場的人流密集，機管局加派人手及加強調度協助旅客。在颱風前，機管局亦已召開兩次會議作準備，在8號颱風信號發出後，啟動緊急應變中心。颱風泰利預料可能逐漸遠離本港，風向會由東北轉為東南，較可能影響航班升降，他呼籲旅客前往機場前，留意航空公司或機管局網頁公布的航班資訊。