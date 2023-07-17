機場各櫃位一度大排長龍　機管局：已預留人手應付出境高峰

「泰利」吹襲本港，部分航班要取消或延誤。不少旅客提早到機場了解航班情況，安檢櫃位一度大排長龍。機管局今早(17日)表示，受影響航班主要往內地，又指已因應情況，預留人手準備應付今早的出境高峰，排隊的人龍現已消化。

有準備前往台灣的乘客指，擔心過關時間較長而提早3小時到機場，已有事先了解航班資訊才出發，滿意航空公司發布訊息的安排。不過，也有旅客原訂乘早上7時許的航機往上海，但由於清晨市區沒有公共交通工具到機場，以為航班不會如期起飛。航空公司的航理資訊未能實時發放，他得悉航班沒有受影響後才乘的士到機場，卻已趕不及飛機，需要重新買機票出發。

機管局運行副總監方瑞文指，已增派員工巴士往來東涌及機場，接載員工上班。因應多了旅客提早到機場，機場的人流密集，機管局加派人手及加強調度協助旅客。在颱風前，機管局亦已召開兩次會議作準備，在8號颱風信號發出後，啟動緊急應變中心。颱風「泰利」預料可能逐漸遠離本港，風向會由東北轉為東南，較可能影響航班升降，他呼籲旅客前往機場前，留意航空公司或機管局網頁公布的航班資訊。