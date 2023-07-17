擬建港深西部鐵路研設新口岸　局方指目標一地兩檢

港府近年發展北部都會區，連帶邊境管制站的整體規劃和清關模式亦需全盤考慮。港府早前已建議興建港深西部鐵路(洪水橋至前海)，次階段研究工作預計明年年中完成。保安局文件指，正積極參與次階段研究，並於優化現有邊境管制站及規劃新的邊境管制站時，以實施「一地兩檢」為目標，與深圳市政府共同研究嶄新檢查模式，包括使用「合作查驗、一次放行」模式，提升通關效率。

北部都會區擁有多個跨境陸路口岸，港深由西至東目前共有7個陸路出入境管制站/口岸，包括兩個鐵路口岸(羅湖及落馬洲支線)及5個車輛口岸(落馬洲、文錦渡、沙頭角、深圳灣及香園圍)。施政報告中曾提出落實「基建先行，創造容量」，推展《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》建議興建的3條主要幹道及3條策略鐵路，包括港深西部鐵路，形成四通八達的網絡。港深兩地正透過「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」及其「技術小組」推動港深西部鐵路項目，次階段研究亦已展開，就鐵路方案的規劃、初步工程可行性、效益、環境影響，以及建設和營運安排等進行研究。

此外，發展局最近公布了新田科技城的土地用途建議，並正進行2個月的公眾參與活動。連同87公頃的河套區，新田科技城的總發展面積達627公頃。新田科技城的策略定位是成為創科發展集群的樞紐，與深圳科創園區產生協同效應。保安局指，為方便兩地創科人日常跨境流動，會研究使用創新的出入境安排作便利。局方又稱，會在有需要時與內地當局協商，延長目前深圳灣口岸的旅檢和私家車客運通關服務時間，並積極跟進是否需要延長香園圍口岸服務時間。