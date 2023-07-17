政Whats噏：非本地生唔留低發展　鍾國斌：香港咁無吸引力？

受到移民潮嘅影響，香港鬧人才荒，政府搏命咁推出好多搶人才嘅措施，表面上好似有效果，但實際上...

不妨睇吓一個現實嘅例子。紡織及製衣界前議員鍾國斌(elix)社交平台貼文，話早前喺城市大學教一個碩士課程，喺關於氣候轉變同炭中和，呢班學生有80%係嚟自內地。Felix 於是問佢哋完成課程之後會唔會留港發展。 大家估下結果係點？只有兩個學生舉手，其他學生返回自己地方。

見到咁嘅回應，Felix都不敢相信，仲反問香港真係咁無吸引力咩？有網友留言「一啲都冇了，嗚呼哀哉」。

其中一項搶人才措施，就係放寬「非本地畢業生留港／回港就業安排（IANG）」簽證嘅逗留期限，由一年延長至兩年，並方便非本地學生留港工作，兼且擴大簽證涵蓋範圍，本港大學大灣區校園的畢業生也可以申請。

政府成日話高才通好多人申請，批咗幾萬份，引入內地人才講到好似好好，但點解喺香港讀書嘅非本地畢業生，唔想留喺香港做嘢呢？睇嚟政府唔好剩係自吹自擂嘞，班議員講咗唔少挽留人才嘅建議，政府係咪要認真聽下。