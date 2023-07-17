慢性病共同治理計劃　參加者若經濟有困難　港府稱不獲豁免費用

「慢性疾病共同治理先導計劃」，旨在資助45歲或以上、無已知高血壓或糖尿病相關症狀人士，透過《基層醫療指南》下的家庭醫生進行篩查及診治。篩查階段，政府提供一次性定額資助192港元，參加者需支付一次性共付額120港元。在治療階段，政府提出向醫生每次資助162港元，另每季資助藥費103.5港元，病人要支付醫生訂明的「共付費」，建議每次150港元，已包括基本藥物。

醫療衞生官員今早在電台節目上，強調收費透明度十分重要，有關醫生要說明病人診金水平，又指不會就經濟有困難的基層市民豁免收費。當局解釋，以大腸篩查等其他項目為例，政府不會因為病人有經濟困難，而豁免篩查或治療費用，目的是希望市民成為自己的「第一健康負責人」，若發現患病，應及早求醫，以免病情惡化。當局又指出，會以「非常優惠價錢」，向醫管局供應商購買計劃所使用的藥物。

該名官員續指，先導計劃暫定為期3年，會就應否進一步擴展計劃作中期檢討，又指若市民肯跟政府共付醫療費用，都可參加計劃，便可獲得政府高度補貼，在醫管局普通科門診管理慢性病，不過有待跟醫管局商討細節。