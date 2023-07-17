港大發現胃癌化療產生抗藥性　認為靶向關鍵酶有望逆轉

胃癌是癌症相關死亡的主因之一。香港大學醫學院團隊首度發現胃癌患者對化療藥物產生抗藥性，團隊認為通過靶向關鍵酶，可同時逆轉化療抗藥性及癌細胞幹性，為未來開發針對胃癌這種致命疾病的新療法奠定基礎。

港大醫學院生物醫學學院馬桂宜團隊指，胃癌治療以手術切除為主。然而，若癌細胞開始對化療藥物產生耐藥性，最終會降低患者的長期臨床效益。院方又指，由於對化療產生耐藥性的原因眾多，例如減低藥物吸收、增強分解藥物能力等，加上胃癌亞型多樣化，所以難於辨別能抑制化療抗藥性的靶點。

港大醫學院生物醫學學院馬桂宜教授表示，研究發現脂質代謝基因的RNA編輯失調是引致胃癌化療耐藥性的一種新機制。她認為，通過靶向關鍵酶，可同時逆轉化療抗藥性和癌細胞幹性，為未來開發針對胃癌這種致命疾病的新療法奠定基礎。馬又補充，編輯酶(ADAR1)表達和關鍵酶(SCD1)可能也是預測胃癌患者對化療反應的良好生物標記，可讓患者免去非必要的化療，並讓他們接受更有效的治療。