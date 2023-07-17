港專應用教育文憑　開20選修群組及5補充科目　助學生升學就業

中學文憑試(DSE)後日(19日)放榜，相信考生們對前路已有不同打算。不過，對中六離校生和年滿21歲的成年學生而言，應用教育文憑(DAE)課程可提供取得等於DSE 5科2級(包括中英)的正式學歷銜接升學，除保留必修科及職專導向的選修科外，亦加入補充科目。香港專業進修學校表示，為讓學生有全面的修讀途徑及學科選擇，DAE課程將全開20個選修群組及5個補充科目。

港專表示，DAE課程9月開辦，除了中、英及數3個必修科目外，會全開「生涯規劃」、「數碼公民」、「人際傳意與個人發展」、「科技創新技能」及「延伸數學」共5個補充科目。為了學生能按自己的個人需要及興趣靈活選科，港專採取較自由及多元化的選科模式，即學生可在必修科目外，自選搭配2科補充科目及1個選修群組；或以3個必修科搭配全部5個補充科目。

另外，顧及學生畢業後的大專選科及職涯規劃，故港專將全開可提供上限的20個職業導向及貼地實務選修群組，譬如紀律部隊、醫療護理、日韓語、幼兒教育、運動管理等熱門科目，讓學生按自己的興趣及志向選擇學科。