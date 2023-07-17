IVE兩女生選修感興趣科目　獲獎學金後赴英升讀學士課程

後日(19日)便是文憑試放榜的大日子，相信應屆考生對出路已有不同想法。來自香港專業教育學院(IVE)工程學科女生表示，於高中苦讀歷史科，卻難以適應，終選擇感興趣的資訊及通訊科技科，更研發智能醫護裝置，協助長者利用單一裝置量度收集數據；亦有女生在乘捨飛機後，機緣巧合地對航天產生興趣，繼而選修航空學科。她們均為「賀維雅基金會獎學金」獎學金得獎者，將獲資助赴英國升讀學士課程。IVE表示，今年有12名學生獲得該獎學金。

IVE電腦及電子工程高級文憑應屆畢業生陳伊霖表示，自己在高中歷史科成績一直不如理想，但資訊通訊科技科可嘗試編寫程式，令其對電腦感興趣。即使高中課程只餘下一年便完成，都決定轉讀青年學院職專文憑(電子及電腦工程)課程。在學期間，她與同學合作研發智能醫護裝置—「家居智能護士」，希望長者可以單一裝置，來作量度及收集數據，並傳送至長者中心。她獲得獎學金後，將遠赴倫敦國王學院修讀生物醫學工程學士課程。

至於IVE航空學高級文憑應屆畢業生張喬惠則指出，2018年因坐飛機去南韓時，天氣不穩，影響飛機安全，晃動不定。但她看見機師的專業精神和臨危不亂的態度後，啟發她對航空興趣。她獲獎學金後，亦將赴英國修讀航空太空工程類學士課程，並打算於修畢後回港參加「見習機師培訓計劃」。