涉2.4億元投資及網上等50宗騙案 75人涉洗黑錢被捕

深水埗區調查人員於本月3至15日展開代號「擢登」的打擊科技罪案執法行動。行動中，人員共拘捕75人，包括47名本地男子、23名本地女子、2名泰國籍男子及3名菲律賓籍女子，年齡介乎17至65歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

調查顯示，被捕人涉嫌與50宗騙案有關，包括「求職騙案」、「借貸騙案」、「投資騙案」、「電話騙案」、「網上情緣騙案」、「電郵騙案」及「網上購物騙案」等，案件總損失金額達2.4億港元。執法部門已成功凍結合共680萬港元的犯罪得益。

人員相信被捕人為傀儡戶口持有人，他們懷疑被不法分子誘騙開立銀行戶口或將自己的個人戶口賣給犯罪分子，用作清洗各種科技罪案的犯罪得益。

在該50宗騙案中，涉及最大騙款的案件是一宗發生於2019年的電郵騙案。一間本地物流公司收到一封偽冒為該公司海外總公司一名高層發出的電郵，指示該公司分11次匯款到4個指定戶口，涉款1億港元。該公司其後懷疑受騙，遂報案求助。所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月上旬至中旬報到。

即使戶口持有人聲稱不知道其個人戶口被用作「洗黑錢」亦不能免責，同樣可能會被控「洗黑錢」罪名，最高可被判處監禁14年及罰款500萬港元，市民切勿以身試法。