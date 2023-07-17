北部都會區發展爭地盤　政界鄉黑「四大勢力」染指

北部都會區發展成為鄉黑吸血商機，東網近日接獲讀者爆料，指具政府背景人士及地區官員、鄉紳、前政協及黑幫人士得悉發展計劃後均虎視眈眈，密謀在發展區範圍擬建假墳、魚塘和寮屋，霸地自肥，博政府收地騙取賠償。據了解，已有4至5個黑幫蠢蠢欲動，不擇手段爭地盤分一杯羹。事件被踢爆後，土地監察組織批評政府土地規劃失當，未有杜絕炒賣土地、投機及違法違規亂象。

記者連日來就事件向村民打聽，受北都計劃影響的村民透露政府甫宣布發展北都後，已出現鄉黑霸地現象，其中一種手法是有些魚塘及寮屋等無人認領，黑幫會找人認頭，自稱是該物業的擁有人，然後鄉紳便會證明該等人士是擁有人。其後，聲稱擁有人在取得收地賠償後，一干人等就會瓜分巨額賠償。另有村民聽聞有地區人士因知道政府有意發展北都而擴建魚塘，亦有聽聞過有原居民為了土地利益互相投訴。有村民甚至聽聞村內倉庫今年初遭人縱火，據稱涉及黑幫收地。此外，若有村民不願賣地，黑幫會攔路收過路錢，強要對方賣地或平價轉讓。

政府早於2021年《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，佔地面積約300平方公里，範圍包括天水圍、元朗及粉嶺／上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有6個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，即古洞北／粉嶺北、洪水橋／厦村、元朗南、新田／落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮。受惠於計劃，北部都會區地價暴升，本土研究社研究員陳劍青直言，政府當時未有宣布即時凍結土地用途及人口登記，確保之後不會有人改變土地用途或宣稱土地擁有人，故引來炒地及違法等亂象，反映政府土地規劃失當。