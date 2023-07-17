維港水上音樂會聲浪疑過大擾民　旅發局：會適時控制音量

政府早前發表財政預算案，提出啟動「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，香港旅遊發展局（旅發局）月初也推出「維港水上音樂會」活動，邀請香港、內地、台灣及海外歌手樂隊登場，惟「開心香港」的同時，當區居民未必開心，有議員指音樂會聲浪疑過大，鄰近商戶形容「以為有地震」，居民即使關上門窗，亦未能减小聲音滋擾。

議員謝偉俊指​​有鄰近銅鑼灣水上運動及康樂主題區一帶居民及商戶反映受音樂會滋擾，尤其因音響正對海，位於伊利莎伯大廈的商戶形容「以為有地震」，居民亦投訴音樂會聲浪過大，即使關上門窗，亦未能减小聲音滋擾。

由於餘下仍然數場音樂會，他建議當局應採取適當措施，如調校揚聲器角度不直接對準民居、調低聲量及低頻勁度等，以盡量減小對民居及商戶滋擾。他亦向旅發局反映情況，並指旅發局收到投訴後很快回應問題，指會向附近的建築物提供熱線電話供居民和商戶查詢和提出意見。

旅發局回覆東網查詢指會與製作單位一直遵照環保署對活動發出音量的準則，並同時採取一系列措施，包括在綵排及活動期間，持續量度附近的音量水平，以適時控制音量，盡量減少對鄰近住宅、酒店及辦公大樓的影響， 同時平衡現場觀眾體驗。

針對開心香港活動的成效，謝偉俊指難以衡量實際效果，亦不知道政府會否有客觀指標，但他認為活動「各花入各眼」，很多也是「雷聲大雨點小」並非太實際。