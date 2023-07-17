茶果嶺礦場建公屋單位　最快2030年落成

政府計劃將前茶果嶺高嶺土礦場，轉為公營房屋項目，預料可提供2,070個單位，最快2030年落成，成為近年罕有的市區海景公屋邨。明日(18日)觀塘區議會相關委員會將討論有關的項目計劃細節。

根據規劃署九龍規劃處向塘區會提交的文件顯示，擬於佔地約1.45公頃的前茶果嶺高嶺土礦場興建2,070個公營房屋，最快2030年落成，料可讓5,600人居住；項目中亦將提供幼稚園、安老院舍、中度弱智人士宿舍等社福設施，另有約430平方米的零售設施。

按文件顯示，項目鄰近茶果嶺村，當中2幢住宅樓宇向西南方向高層單位，料可享有維港海景。而交通方面，居民步行前往鄰近的藍田港鐵站約約10分鐘。而為配合有關公營屋發展，土木工程拓展署將於今年第3季展開擬議的工地平整及基礎設施工程，其後把經平整工地交予房委會興建公營房屋。按現時的發展計劃估算，工程預計於2026年展開，並於2030年落成。

除了項目本身提供的設施，鄰近海濱位置將建職業訓練局新校舍，一帶海濱亦會活化，提供約0.87公頃的公共休憩用地，當中包括2個5人足球場、2個多用途戶外籃球或排球場、有蓋觀眾席及附屬設施等。