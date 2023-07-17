與少年疑賣假貨斷正　老漢被制服反扯頭髮　遭壯男撻落地後連毆

購物買着假貨令人氣憤，屯門今日(17日)有人懷疑賣假貨當場斷正，事件更演變成打鬥。事緣網上流傳兩段片段，只見港鐵屯馬線屯門站近F出口的士站附近，一名灰衣老漢在大雨天下衣領被捉，一名黑衫漢大聲喝稱對方「賣假嘢」，兩人互相問候對方娘親並發生打鬥，其後更一同跌倒在地，另一邊廂亦見一名白衣少年被人制服。

據悉事發時間為今日傍晚6時9分，聲稱有人賣假貨，4名男子涉嫌打鬥被捕，他們年齡介乎17至59歲。根據網傳片段，灰衣老漢疑不忿被黑衫壯漢捉實衣領，遂同樣伸手反捉對方上衣作狀施柔道背負投，但因力量不足未能成功，更被黑衫男推至欄杆限制郁動，期間除出手，口裏也不饒人，互相以粗口辱罵對方。

當兩人正在唇槍舌劍期間，灰衣老漢出手抓向黑衫漢頭髮，惟剛捉不到一秒，黑衫男立即「跳哂掣」，憤怒地還擊以持電話的右手打向對方，同時雙腿發力將灰衣老漢推跌在地後，騎在對方身上繼續持電話敲擊，而灰衣老漢則以右手格擋，在場立即有人上前出言勸阻並表示執法人員正趕至現場。

至於不遠處則見另一白衣少年同樣被一名黑背心男推至欄杆位置制服，雖然視線未有離開另一邊灰衣老漢的情況，惟自身被箝制難以施援，期間黑背心漢疑似想將少年拖至地面，卻因對方雙手捉緊欄杆而罷就，繼續以熊抱姿態將對方控制在欄杆位置。當執法人員到場後，4人才被喝止。