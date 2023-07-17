北都發展無藍圖　議員斥政府口噏噏　基建嚴重滯後

上屆政府提出「北部都會區」發展策略，但至今仍未有實質建設，交通基建更是欠奉。有議員批評政府在發展北都欠藍圖，土地用途未明，令人感覺為「口噏噏」，使發展項目「唔上唔落」，而作為北都「命脈」之一的北環綫落成時間，又與企業進駐的時間出現差距，亦有議員要求政府主導項目，不能「歎慢板」，令基建「嚴重滯後」。有學者就質疑港府在發展北都過程中欠藍圖，反問：「一個無藍圖嘅發展項目可以有幾成功？」認為會「注定失敗」和「行唔通」。

立法會主席梁君彥日前參觀福建新發展區時批評港府發展北部都會區進展慢，質疑「講咗兩年多，有咩發展呢？」倡效法內地就發展區提供片段、藍圖，他更明言如果政府可以「用一、兩億去做條片，我認為係即刻批（撥款）」，坦言「冇實際嘢，得個講係唔得嘅。」

實際上，過往亦有議員批評政府發展北都十畫未有一撇。另一議員李鎮強亦指北都目前仍處於收地程序中，暫時僅有提出新田科技城，又舉例指福建在發展時會提出展示館讓人有願景，但社會目前仍未知北都「邊塊地做啲乜」，憂慮會令人感覺為北都發展為「口噏噏」，令發展項目「唔上唔落」。他認為目前安排會令企業難以規劃日後的發展方向，要求政府盡早公布用途，亦建議政府邀請原有的使用者，幫忙引入其他地方企業來港合作。

政府經常提倡「基建先行，創造容量」，立法會發展事務委員會副主席劉國勳認為鐵路對新發展區而言十分重要，而北環綫更是北都的「命脈」之一，然而港鐵卻表示要在2034年才能完成，這個只有10.7公里鐵路線、6個車站的綫路，這與企業將在2028年至2029年進入北都的時間出現時間差，直言若用這個時間表會令基建「嚴重滯後」。

他續稱，政府曾在2014年的鐵路發展策略中預計北環綫可在2018年動工，並在2023年通車，可見不需要太長時間，現時已拖延多年時間，而收地問題、法例上亦已處理好，他相信港鐵絕對有能力可在2030年通車，故促請政府主導項目，不能任由港鐵「歎慢板」，又促把北環綫列在動綱領中較高的位置。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為港府在發展北都過程中欠藍圖，質疑一個「無藍圖嘅發展項目可以有幾成功」，甚至「注定失敗」和「行唔通」，批評政府「冇藍圖只係用口講」。他又以外國的大型發展項目作對比，指外國在進行大型發展項目時定會提出藍圖，讓市民甚至投資方參考，反而本港由提出至今已一段時間，但仍未有行動綱領，直言「太遲」，斥政府過去一段時間浪費時間，根本是「議而不決，決而不行」，憂慮會削弱市民以及發展商對北都的信心。