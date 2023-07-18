天文台指「泰利」路徑近直線易預測　料下周再有熱帶氣旋訪港

本港今年首個8號波颱風「泰利」，已逐漸遠離並減弱，天文台於今日(18日)上午8時40分已取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台署理高級科學主任郝孟騫今日在電台節目表示，「泰利」的移動路徑，在逼近本港時接近直線，強度穩定增加，較容易預測，因此可用較確實字眼來發布未來數小時的天氣情況。天文台日前曾與飛行服務隊合作，以定翼機在泰利的風眼上空放置「下投式探風儀」，以獲取重要數據，了解泰利的風力結構及移動路徑。

他指出，每個熱帶氣旋的預報都不同的難處，颱風發展有種種影響因素，包括引導氣流不明顯、秋天的東北季候風及附近是否另有熱帶氣旋形成而產生「藤原效應」，都會令熱帶氣旋路徑變得不確定，轉波時間就未必可以很早公布。對於有市民認為今次8號風球懸掛期間風勢不大，郝指香港地勢複雜，各區感受風力未必一樣，天文台是按全港普遍吹烈風情況發出信號，是以科學原則和公眾安全為首要考慮。

郝又稱，有一個低壓區目前集結在菲律賓以東附近西北太平洋，預料將進入南海北部，發展成熱帶氣旋，並移近珠江口一帶，目前有一半機會令本港下周中期需要發出8號颱風信號，天文台會密切監測該低壓區的發展。