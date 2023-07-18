29款醃菜發現昆蟲碎片　最多310塊　85%樣本屬高鈉

東網早前檢測市面多款散裝醃菜樣本，更發現有樣本疑似夾雜人血皮屑，引起社會廣泛關注醃菜的食物安全議題。消委員最近測試了市面上30款包裝醃菜樣本，結果29個樣本均檢出昆蟲、粉蟎、毛髮、金屬與塑膠碎片物質，當中有橄欖菜每100克樣本所含的昆蟲碎片逾300塊。同時，檢測亦發現逾8成半樣本的鈉含量偏高，若經常進食可能會增加患上高血壓，甚或其他疾病的風險。

消委會分別從超級市場、百貨公司等地方購入30款預先包裝醃菜樣本，包括8款泡菜、4款德國酸菜(sauerkraut)、5款青瓜、5款榨菜、4款蘿蔔和4款橄欖菜。樣本每包售價介乎4.3至82港元，而每100克或毫升的售價則由4.3港元至26.5港元不等。測試項目包括醃菜部分(不連液體)的營養素、污染物、防腐劑、微生物，以及輕質異物含量。結果顯示有10款樣本的總評分獲4.5分，當中包括每包售價較高及較低的產品，反映價格與品質並沒有必然關係。

醃菜的主要原材料為蔬菜，可能會攙雜昆蟲或其他雜質，生產過程中亦有可能混入異物，即使未必對人體有害，但假若異物含量較多，代表產品的衞生狀況需要改善。結果發現，只有1款樣本沒有驗出輕質異物，其餘29款均檢出包括昆蟲、粉蟎、毛髮、金屬與塑膠碎片等。當中3款橄欖菜「美味棧 」(樣本28)、「 坤興記」(樣本29) 和 「綿香」(樣本30)每100克樣本所含的昆蟲碎片介乎91塊至310塊，最多的為坤興記橄欖菜。

根據食物安全中心為消費者提供的參考水平，每100克固體食物若含超過600毫克鈉，即屬高鈉食品。測試結果顯示有26款樣本屬於高鈉食品，每100克的鈉含量由641毫克至3,080毫克不等。鈉含量最高的樣本27(蓬盛香港橄欖菜)，成年人進食1份該樣本(30克)，所攝入的鈉便達到924毫克，接近世衞建議鈉每日攝取上限的一半。根據衞生署資料，進食過多鹽亦可能損害胃黏膜，增加致癌物幽門螺旋菌寄生的機會，令罹患胃癌的風險增加。

大部分醃菜樣本的糖含量不高，有23款屬低糖，惟2款屬高糖，每100克樣本分別含25.8克和34克糖。另有4款樣本則屬高脂，全部均為橄欖菜，每100克的總脂肪含量介乎46.4克至69.6克。以總脂肪最高的樣本為例，假設1名成年人食用1份該樣本(30克)，便會攝入20.9克總脂肪，佔世衞建議成人每日總脂肪攝取上限的31.3%。

另外，有2款青瓜樣本檢出防腐劑二氧化硫，有8款樣本分別檢出山梨酸或苯甲酸，全部含量均符合《防腐劑規例》的要求，惟當中2款樣本未有依照《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》於成分表列明相關防腐劑的資料。此外，醃菜製作時有可能產生毒性較高的亞硝酸鹽，但亞硝酸鹽含量會隨醃製時間遞減，而製作不同種類醃菜的時間亦不同，故建議消費者遵循可靠的食譜製作醃菜，以減少中毒風險。

食安中心發言人指，就消委會轉介涉及標籤事宜的3個個案，中心發現2款產品已沒有在市場出售，餘下1款跟進樣本的檢測結果待定；就輕質異物方面，中心只在其中1款產品的跟進樣本發現1塊長約0.5毫米的懷疑昆蟲碎片，並正作出跟進，其餘樣本均沒有檢出任何異物。

「美味棧」(樣本21及28)的分銷商指，因應一批即食橄欖菜於檢驗時發現的雜質，已即時與廠商針對此報告提出的相關事項作緊密跟進。另為謹慎起見，該公司指已於過去10天內立即停售及全面回收受影響批次的產品；「坤興記」的代理商表示已主動回收市場上的所有相關產品，同時根據本會的報告，與生產商跟進，要求作出相應質量改善及標籤資料更新。