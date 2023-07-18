濕紙巾品質參差　1款含菌量超標500倍　3產品易引致皮膚過敏

個人護理濕紙巾未必衞生！消委會測試發現，市面常見濕紙巾的品質參差，其中一款產品細菌含量超標近500倍；另外，2款產品含有可致敏化學物、1款產品所含溶液的酸鹼值低於內地標準，有機會令使用者皮膚敏感。海關跟進指，其中一款產品目前已下架。

消委會是次參考內地的《濕巾標準》，測試市面的20款個人護理濕紙巾，相關產品全聲無標榜具消毒效能，但大部分聲稱適合用於嬰幼兒。結果發現，DAISO的「Baby Wipes for Hands and Mouth」濕紙巾，驗出的細菌菌落總數高達100,000cfu/g，較內地《一次性使用衞生用品衞生標準》上限的200cfu/g，高出標準近500倍，反映產品未開封前可能已受到微生物污染。

測試同時發現，萬寧「嬰兒柔濕巾—初生嬰兒適用(3包裝)」，所含溶液的酸鹼值為 3.2，略低於內地《濕巾標準》的酸鹼值下限3.5至8.5。消委會指，接觸過酸或過鹼的溶液，可能會對皮膚造成刺激，容易引起痕癢或炎症，消費者應避免使用。另外，兩款濕紙巾亦檢出可致敏化學物及防腐劑。其中，759阿信屋的「家庭裝濕紙巾(香港名勝)」驗出 0.0015%游離甲醛；nepla「WET PLUS」則檢出0.039%對羥基苯甲酸甲酯及0.021%對羥基苯甲酸乙酯，使用產品可能會刺激皮膚、眼睛及引起炎症等。

消委會指，嬰幼兒及長者的皮膚較敏感，長期使用添加化學成分的濕紙巾，或容易引發過敏反應，建議為嬰幼兒及長者更換尿片時，可使用紗布或純棉花加溫水作代替；盡量避免用濕紙巾接觸黏膜部位，例如會陰部及肛門口等。消委會同時指出，市面6產品包裝上無標示到期日，而消費者往往亦忽視濕紙巾是否到期，提醒濕紙巾雖一般採用密封包裝，但並非真空處理，長時間擺放仍有機會孳生細菌，開封後要避免存放太久。

759阿信屋回覆指相關產品現時已停售；nepla代理商指產品檢出的對羥基苯甲酸甲酯可能源自溶液中的個別成分，認為含量屬安全範圍；萬寧則表示其產品所用的防腐劑於ph3至4酸鹼值的效能最理想，而產品亦曾進行歐盟安全評估，認為正常使用下不會構成嚴重健康風險。海關表示，已根據相關資料進行跟進，派員到市面巡查發現其中一款產品已下架，並正就另一款產品認可標準作安全測試。