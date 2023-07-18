電壓力煲功率不足　8成樣本未能煮熟紅豆　3款炆牛肋條醬汁不勻

港人煮食講求色香味之外，標榜能夠在短時間內完成炆牛肋條及紅豆沙等耗時菜式的電壓力煲，亦受不少人鍾愛。消費者委員會測試市面上10款電壓力煲樣本，並以4道菜式評定其烹煮表現。測試結果發現烹煮表現參差，有8成樣本烹煮紅豆沙時未能完全煮熟紅豆；另有3成樣本於烹煮雜菜炆牛肋條時表現較遜。各樣本的整體表現總評獲3.5分至4分，售價不足900港元的平價電壓力煲表現媲美3000港元樣本，較傳統烹煮方式分別省時及省電0.67倍及3.6倍。

是次測試的樣本售價由799港元至3,088港元，額定容量由5升至6升，額定功率由約900瓦特至1,300瓦特，較常見的內置烹煮程式包括煲湯、慢煮、肉類、豆類等。消委會根據代理商提供的指示，揀選合適的烹煮程式、時間及壓力等烹煮4道測試菜式，以量度各電壓力煲樣本的總烹煮時間、耗電量及烹煮後的食物溫度等，以及評審食物的質素，例如口感、濃度和均勻度等。

4道測試菜式包括雜菜炆牛肋條、瑤柱肉碎粥、螺頭雞湯及紅豆沙，各樣本整體烹調出來的食物溫度分布頗均勻，惟烹煮4道測試菜式的表現各有不同。當中以煲紅豆沙最參差，有8款樣本未能把所有紅豆完全煮熟，生熟程度不一，煮出來的紅豆沙未能「起沙」，有「水溜溜」的情況，反而售價較便宜的尚朋堂SPT(樣本2)及「北極FRIGIDAIRE」(樣本6)烹煮的紅豆沙口感較豐富，且非常均勻，獲5點的高評分。

至於烹煮雜菜炆牛肋條方面，有3款樣本未能把食材完全攪勻及均勻地烹煮番茄，故烹煮出的醬汁不均勻，濃度亦不足，樣本之間表現差異頗大。表現較佳的為「寶康達Primada」(樣本5)及「德國寶GERMAN Pool」(樣本8)能把食材煮得非常入味；相反，「北極FRIGIDAIRE」(樣本6)、「樂聲牌Panasonic」(樣本7)及「普樂氏Proluxury」(樣本9)未能把食材完全攪勻及均勻地烹煮番茄，故烹煮出的醬汁不夠均勻及濃度不足，只獲2.5點評分或以下。

電壓力煲聲稱可於短時間內烹煮各款美食，因而更省電。測試發現烹煮紅豆沙、雜菜炆牛肋條和瑤柱肉碎粥的平均耗電量均少於400瓦小時，而螺頭雞湯為4道測試菜式中耗電量最高，由約380瓦小時至524瓦小時。各樣本的耗電量均少於1,000瓦小時，即不多於1度電。與傳統方式烹煮比較，以用電磁爐煲螺頭湯為例，整體烹調時間需約2.5小時，耗電約1,964瓦小時，而電壓力煲的平均烹調時間約1.5小時，平均耗電量為423瓦小時，所需的時間和電力分別相差0.67倍及3.6倍。

然而，由於電壓力煲需時進行升壓及降壓，其烹煮食物的時間不一定較傳統方式快。測試發現，各樣本升壓、預設烹調及自然降壓的時間各有不同，其中有2款樣本分別需較多時間進行升壓及降壓，以4道菜式平均計算需要約28分鐘和36分鐘。消費者亦要留意，食材的類別、分量、烹調模式和預設烹調時間均會影響總烹煮時間，例如各樣本烹調瑤柱肉碎粥平均需時約1.1小時，未必較用明火烹調為快，但會較為省電。