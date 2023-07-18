食肆投訴升57%　片皮鴨作招徠送罄無得食　宣傳海報價錢疑誤導

本港全面撤銷防疫措施後，市民出外用膳亦得以展露笑臉，不少食肆推出堂食優惠吸客，部分設定魔鬼細節令市民誤墮消費陷阱。消委會近期接獲的投訴個案中，涉及「任飲任食」、「買一送一」以及「四捨五入」等形式的優惠，消委會今年首半年收123宗涉及食肆銷售手法的投訴，較去年同期升57%。有投訴人指無法享用放題任食的片皮鴨，又被多收服務費；亦有人指被燒肉店「買一送一」海報誤導，更有投訴人以電子支付埋單，卻仍被「齊頭」收費。

姚先生向A酒家預訂了3位晚市大閘蟹及片皮鴨兩小時任食放題，享用預訂優惠後每位528港元。姚於晚上7時30分入座並點餐，但當時店員未有主動通知片皮鴨已送罄。直至1個小時後，他發現所點的食物已陸續送上，唯獨欠了片皮鴨，而向店員查詢，才被告知由於他入座時間太晚，片皮鴨早已送罄。

結帳時，餐牌左下方列明會員可享95折，於是作為會員的姚要求享用優惠，但店員僅表示餐牌寫錯，拒絕為他提供會員折扣。姚認為A酒家標榜「大閘蟹放題 片皮鴨任食」，但其中一種主打食品卻已經送罄。而他入座時間於晚市時段中不算遲，使顧客既失望又難以接受。加上酒家沒有按餐牌所示提供會員折扣，又收取了每位58.8港元的加一服務費，而非52.8港元，遂即時向A酒家投訴，但侍應及經理均沒有積極處理。因此轉向消委會投訴，要求酒家退回部分款項。

A酒家回覆消委會時表示，由於片皮鴨銷情熱烈，所以供不應求，但不認同片皮鴨是主打食品，亦指出點餐紙上已標明「部分食物售完即止」。至於收費方面，酒家指預訂優惠條款已列明加一服務費會按原價每位588港元計算。就姚先生指餐牌列有會員95折優惠一事，酒家表示相信是分店沒有及時更新餐牌所致，故否認多收款項，亦拒絕安排退款。由於個案未能達成解決共識，消委會已建議姚可考慮循其他法律途徑追討。

陳小姐與朋友到B餐廳聚餐，並點選標榜午市燒肉放題「買一送一」價值344港元的套餐。豈料結帳時加一後需付826港元，她向店員查詢後得知海報上的價格是優惠後的人均價。惟陳小姐細心閱讀海報的優惠詳情，未有發現任何條款或內容指價格為人均價，因此認為宣傳內容有誤導之嫌，逐向消委會投訴。B餐廳回覆表示顧客入座前，店員會於接待處為顧客點餐，而接待處已展示各個套餐資料，包括該套餐之原價每位688港元。餐廳同意宣傳海報內容未盡清晰，因此於接獲陳小姐的反映後已立即作出修改，於海報價格前標示「每 位」。

另外，李小姐到C餐廳用膳，當時餐牌已說明須收取加一服務費，所以結帳金額應為204.6港元。可是，餐廳職員要求收取205港元，李不滿餐廳以四捨五入方式作結算，向消委會作出投訴。C餐廳回覆表示，餐飲業界普遍不會將四捨五入寫在餐牌上，又指不論以任何方式付款，電腦系統現時設定均以四捨五入方式結算。然而，餐廳日後會更新設定，如顧客以電子方式付款，將不會再被以四捨五入結算。經消委會與C餐廳調停後，C餐廳同意在店內當眼處列明帳單以四捨五入方式結算，亦樂意退回0.4港元給李小姐。