促進橫琴粵澳合作措施出台　便利人車跨境流動

內地出入境管理局周二（18日）出台《積極支持促進橫琴粵澳深度合作區建設發展若干出入境管理服務措施》，進一步促進合作區高水平開放高質量發展，推動構建琴澳一體化發展。措施重點包括便利人員車輛跨境流動、服務特色產業發展、保障社會民生三個方面。

在便利人員車輛跨境流動方面，措施明確在橫琴口岸試點推行「常旅客」計劃，對經常往返琴澳兩地的商務公務人員、澳門大專院校職工等符合條件的出入境人員，提供通關便利安排；實行出入境通關車輛「合作查驗、一次放行」新模式；建設智能化車體檢查系統，減少跨境車輛停車檢查次數和等候時間。

在服務特色產業發展方面，措施明確為參加合作區與澳門聯合舉辦跨境會展工作人員、專業參展人員和持有展會票務證明的境內外旅客，依法依規提供申請辦理出入境證件、簽證（注）便利；實行進入合作區港澳遊艇「定點停靠、就近聯檢」。在保障社會民生方面，措施明確為經橫琴口岸前往澳門機場乘機的旅客提供通關便利，支持合作區研究開通琴澳水運新航線；在橫琴口岸旅檢大廳設置跨境學童專用學生通道；優化進出合作區跨境車輛備案手續，實現車輛訊息自動備案。