今年上半年機場毒品案逾600宗　檢2.3噸毒品總值近10億元

香港海關總結今年上半年在香港國際機場打擊販毒活動的情況，共偵破的604宗毒品案件，檢獲共重約2.3噸毒品，估計市值約9.7億元，與去年同期比較，案件數目及檢獲量均上升80%。至於檢獲最多的大麻類毒品約有572公斤，較去年同期的98公斤上升近5倍；其次檢獲約504公斤氯胺酮，較去年同期檢獲的257公斤，上升近1倍；而今年上半年檢獲約241公斤可卡因，較去年同期的78公斤上升約2倍；至於冰毒，今年上半年檢獲約436公斤，則較去年同期檢獲的581公斤，減少約25%。

隨着疫情過去，出入境旅客遂步回升，香港海關於今年上半年破獲26宗涉及航空旅客的販毒案件，較去年同期搗破5宗，上升4倍；當中主要涉及兩類藏毒手法，分別是體內藏毒，以及將毒品藏於行李篋的夾層內。但整體而言，海關留意到不法分子較多利用空運貨物渠道將毒品運入本港。

海關指出，今年2月1日起，大麻二酚（CBD）被列為《危險藥物條例》下的危險藥物，今年截至6月30日，海關於機場共檢獲25宗涉及大麻二酚的案件，當中貨運和客運案件分別為18宗及7宗。

在走私模式方面，不法分子主要利用兩種模式將毒品偷運至本港，包括一次過將大量毒品收藏至貨物，企圖以正途的商業活動作為掩飾，其中於去年12月海關揀選了一批由西班牙到港、報稱為攝錄器材的空運貨物作深入檢查。關員在貨物內119部錄影機，有60部機身收藏共重60公斤氯胺酮，估計市值3500萬港元。海關指不法分子不惜購入昂貴電子器材，拆走零件後放入毒品再重新安裝，企圖避過海關偵查。第二種常見手法亦包括渾水摸魚的集運模式，將小量毒品放在大批雜貨中。海關指上半年破獲以雜貨運毒模式案件有86宗，比去年同期增加1.4倍。其中今年3月，海關檢查一批由荷蘭到港、共有6板重約1公噸的雜物中，在3件載有繩圈、健身球及咖啡豆的貨物內，檢獲共重7公斤的氯胺酮，估計市值300萬港元。

另外海關近期亦發現有人將液態冰毒滲入枕頭，去年11月有毒販企圖運入兩個來自美國、藏有冰毒的枕頭，共重4公斤，黑市值200萬港元。 海關又指，疫情後恢復旅客往來，多了航空旅客在體內或行李夾層藏毒，上半年有26宗，比去年同期5宗上升4倍。海關表示，販毒集團手法日新月異，會繼續利用X光和電腦斷層篩選入境貨物，以便進一步檢查，同時加強情報分析和風險評估，嚴厲打擊運毒非法行為。