批修訂保護海港條例　政府有利益衝突　組織嘲變維港變「維河」

早前發展局提及有意檢討《保護海港條例》，指會以「拆牆鬆綁」為原則，讓未來維港兩岸涉及海濱的工程得以展開；惟保護海港協會今（18日）表示，修例建議由行政長官會同行政會議評估填海的需要，此舉無疑把條例變成「狐狸保護雞仔條例」，因政府實際上有利益衝突，擔憂終審法院無法有大型填海工程的法律控制權下，維多利亞港終變成「維多利亞河」。

政府建議從兩個方向為條例修例，包括針對須規管的工程，強化現有的審批把關制度，另一方面，就加強海港功能、改善海濱暢達性等工程，合理地拆牆鬆綁，而條例將訂明行政長官會同行政會議負責審批工程是否符合「測試」，亦建議由行政長官會同行政會議評估填海的需要。

保護海港協會指出，根據《前濱及海底（填海）條例》，只有政府才能進行海港填海工程，因此保護海港條例的目的是專門賦予法院權力，以控制政府防止過度填海。但政府是次修例將決定權由法院變為政府，使條例「變成笑話（Become a joke）」，因政府實際上存在利益衝突。協會副主席徐嘉慎直指條例變成「狐狸保護雞仔條例」；主席陸恭正亦指過去政府發展有既定「行之有效」的程序，如政府希望在程序上作出改變只需在《前濱及海底（填海）條例》之下另設法規，而無需修訂《保護海港條例》。

陸亦指出就小型填海工程方面，政府之前未有去海濱事務委員會提出，如政府提出相信有信心成功「闖關」，事實上協會亦曾提出小型工程的建議；至於臨時填海則只需清楚列出工程、財務、時間等因素。

協會建議政府不要就「大型填海工程」對《條例》作出任何修訂，以確保法院按照《條例》現時的規定及終審法院現有的判決依然掌握其法律控制權；在原有條例的第 3(1)款進行修訂，增添「中國國寶」字眼，使條文變成「海港須作為香港人的中國國寶、特別公有資產和天然財產而受到保護和保存」；將現時的海濱事務委員會轉為海濱事務管理局等。