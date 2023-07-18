新二屆專業創未來實習計劃　逾500名首次求職畢業生加入

由香港賽馬會慈善信託基金策動及捐助的「賽馬會專業創未來計劃」於上周一(10日)完成第二屆共3期的開幕典禮，今屆有逾500名成功取錄的首次求職畢業生。該計劃是一個為期一年的專業見習計劃，由2020年12月開展至今，兩屆已成功為近1,000位首次求職畢業生成功配對至「文創」、「創科」、「商社」及「社健」4大專業領域的見習職位，實踐職業目標。

第二屆計劃進一步擴大規模，除招募大學學位或副學位畢業生外，計劃增加招募名額及擴展至香港中學文憑(DSE)或同等學歷的畢業生，讓更多首次求職者受惠。在後疫情職場人才充滿競爭的情況下，第二屆仍成功吸引超過500人加入一年的見習計劃。此外，科技發展日新月異，推動各行各業持續創新的同時，亦為人才需求以及相關技能的轉變帶來新挑戰及機遇。有見及此，該計劃和來自4個發展迅速專業領域的行業統籌，以及超過250個僱主，共同開拓了16個創新及有發展潛力的專業見習職位，為不同學術背景的首次求職畢業生提供發展機會。

未來，計劃將會把相關的資源及成效整合於網上資源中心予各持份者參考，並期望透過各僱主及見習生的成功故事，分享經驗和成果，進一步推動業界及社會各界採納計劃的理念及框架，為人才配對和發展帶來新啟發及正面影響，令更多年輕人和僱主受惠。