高院法官陳嘉信涉司法抄襲　《願榮光》案改法官陳偉強7.21開審

高院原訟庭法官陳嘉信早前捲入司法抄襲風波，被指在商標訴訟判詞中，98%抄襲原告方陳詞。他原本有份審理律政司申禁《願榮光歸香港》案。惟司法機構網頁顯示，該案已改由法官陳偉強審理，並會於7月21日進行聆訊。

陳嘉信所被指抄襲的事宜，涉及黃道益活絡油控告星洲藥業的產品侵犯商標。陳嘉信法官審理此案後，於2021年4月頒下判詞，裁定原告黃道益勝訴。星洲藥業提上訴，認為判詞有98%的內容與原告陳詞一致。上訴庭認同上訴方觀點，指陳官判詞僅全面抄襲了原告的陳述，會使人質疑陳官有否運用獨立思考自行處理案中爭議，決定撤銷陳官的裁決，將本案交予另一法官重審。

就着《願榮光》禁制令，原告是律政司司長。原告要求法庭頒發禁制令，禁制被告在意圖煽動他人干犯分裂國家罪，以及在能構成上述煽動的情況下；或在具煽動意圖下，以任何方式（包括在互聯網及/或任何可供網上取覽的媒介及/或任何基於互聯網的平台或媒介）廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲，不論是其曲調或歌詞或曲詞 （包括有關歌曲的改編本，而其曲調、歌詞及/或曲詞實質上與有關歌曲相似者），尤其是主張把香港從中華人民共和國分離出去。原告亦禁制被告以任何形式發布該歌曲，意圖侮辱國歌，致令其相當可能被誤會為對香港特別行政區而言屬國歌；或使人聯想到香港特別行政區是獨立國家並擁其國歌。原告亦要求禁止被告協助、促使、教唆或故意授權他人參與相關行為。

案件編號：HCA 855/2023