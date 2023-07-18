據悉再有2人指控非禮　37歲歌唱男導師保釋遭拒　案件押9月訊

曾參加多個不同歌唱比賽的歌唱老師，涉嫌於今年中在一個商廈單位內，非禮1名年約15歲的男學生。該老師其後被執法部門拘捕，並落案起訴一項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪。案件今早（18日）於九龍城裁判法院提訊，被告暫毋須答辯。主任裁判官蘇文隆按控方要求把案件押後至9月12日再訊，以等候進一步調查，並拒絕辯方的保釋申請，被告須還押。據悉，現時有另外兩名人士對被告作出相同的非禮指控，案件仍在調查當中。

被告林俊一（37歲）報稱任歌唱老師。控罪指被告在2023年5月26日至6月1日之間，在長沙灣青山道順利商業大廈一單位內，向一名年齡在16歲以下的兒童X，作出嚴重猥褻行為。

據悉，事主X為被告的男學生，被告在案發期間不只1次觸碰X的下體。另外亦有2名人士對被告作出同樣的非禮投訴，案件仍在調查當中。資料顯示，被告過往曾參加包括內地舉辦的《中國好聲音》及本地舉辦的《中年好聲音》等歌唱比賽，被告亦在其個人網頁聲稱，過往曾與多名藝人合作。

案件編號：KCCC 1873/2023