為確保外勞質素　有政黨倡港在內地設跨境培訓基地

本港近年出現移民潮，勞動人口嚴重短缺。政府在上月公布建造業及運輸業輸入外勞，有政黨今日（18日）發表外勞培訓機制倡議書，倡於內地設立跨境培訓基地，以確保外勞「質素」，惟培訓費用要由僱主承擔，並建議推動兩地職業技能互認，並在建造業試行。

議員顏汶羽認為在輸入外勞的同時，有需要確保外勞的質素和完善外勞監管制度。他指目前本港輸入的外勞主要由內地持牌勞務公司在內地招人，再透過本港中介公司轉介予僱主，但由於兩地法例對中介或勞務公司的要求和規定不一，而且各部門甚少溝通協調，使中介與僱主合謀，以各種手法剋扣工資的情況時有發生。早前，更有安老院涉嫌利用「陰陽合同」手法，僞造另一份「勞務合同」向內地來港的外勞護理員騙取「勞務費」，變相剋扣外勞工資。然而， 勞工處對外勞工作場所的巡查和調查力度有限，搜證上存有一定困難。而且外勞怕遭解僱，較少主動舉報。

在培訓方面，他建議由本地培訓機構例如VTC與內地院校合辦課程，課程由香港政府監管和認證，以香港標準在內地建立跨境培訓基地，由內地勞務公司參與學員招募與配對，培訓費用則由外勞僱主支付。同時，推動兩地職業技能證書互認，免卻部分人重複上課的問題，並以建造業為優先行業。他又促請政府在勞工處轄下設立「外勞事務專組」，以監察中介，增加營運透明度，並向外勞宣傳教育，增加外勞的意識。

被問及在內地設跨境培訓基地會否不符成本效益，與政府指希望輸入外勞為短期措施不符？他重申政府要做好人力推算，以數據為依歸，如果數據指香港仍需要外勞，香港就需要培訓外勞。