8.6全民運動日　多項康體活動供參與　下周一派免費券

康樂及文化事務署下周一(24日)起派發8月6日舉行的「全民運動日2023」免費康體活動券，屆時市民可憑券參加18區指定體育館舉辦的多元化免費康體活動。當日康文署轄下多項康樂設施亦會開放予市民免費使用，市民可於本月31日起在各區「康體通」訂場櫃枱及網上預訂系統預訂。

今年「全民運動日」以「身心力行體適能」為主題，為此康文署將舉辦多項體適能運動示範及同樂活動讓市民參與。署方亦將於主場館深水埗體育館內設置電子戰繩和反應燈訓練器材，同場並會設置受青少年歡迎的新興運動和「城市運動」如運動攀登的體驗活動，讓市民接觸新穎的運動項目。免費康體活動於8月6日下午2時至6時在十八區指定體育館舉行，活動包括健康講座、健體閣、親子／兒童／青少年體育活動，以及適合長者和殘疾人士參與的運動示範及同樂活動。活動券於下周一上午8時半起在康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發，部分名額預留供市民即場參加，名額先到先得。

當日康文署轄下多項康樂設施會開放予市民免費使用，市民可於本月31日上午7時起在各區「康體通」訂場櫃枱(不包括自助服務站)及網上預訂系統以先到先得方式預訂8月6日的康樂設施(屯門康樂體育中心「康體通」訂場櫃枱將於上午7時45分開始提供服務，而水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處則於上午8時30分開始提供服務）。不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施。由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。