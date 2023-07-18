商場舉辦活動為DSE應屆考生打氣　社工籲保持樂觀面對放榜

文憑試明日(19日)放榜，難免有人歡喜有人愁。有商場在今天(18日)舉辦打拳和射箭等活動，讓考生一同參與，為應屆考生「打氣」。另外，亦有社工指出，考生放榜前主要壓力為成績，在放榜後則為前景憂慮，冀更可與身邊人傾訴和保持樂觀。當中有3位身處逆境的考生分享自己如何面對壓力，勉勵考生積極面對人生。

位於觀塘一間商場今天為DSE應屆考生打氣，考生可參與打拳和射箭等活動，象徵擊倒障礙，今晚也會舉行音樂會，有年輕歌手獲邀出席，期望令考生放鬆心情。香港聖公會福利協會社工林浩麟指出，不少考生在放榜前主要壓力為擔憂成績未如理想，而放榜後則可能憂慮前途問題。林建議，考生可多進行瑜伽和減壓操，更可與老師和身邊可信之人傾訴，以及做自己感興趣之事，以紓緩緊張心情。他又提醒，放榜只是人生的開始，未來還有不少機會與困難需要面對，冀保持積極態度處世。

應屆考生周雅亭分享，自小因出現視力衰退，更影響學業。後來她調整心態，以平常心面對，更積極參與義工活動，明白自身的限制。她日後希望從事人事工作，貢獻社會。另一位在中學時由泰國移民至香港的陳嘉燕，因不懂中文，擔心與他人交流的問題，更影響自信，但在學習時發現自己藝術天分，更於比賽中獲獎，期望可入讀藝術學系。至於從小患有腦麻痹的梁家僖，身體會不自主擺動，令她無法書寫，需以電腦完成功課，但仍無阻她學習的決心，她有志修讀電腦學科。