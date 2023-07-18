DSE明日放榜　逾1.7萬符合大學入學要求　誕3名超級狀元

文憑試(DSE)明日(19日)放榜，考評局今日（18日）表示，今年共有42,391名學校考生及6,371名自修生出席文憑試。有17,450名日校生符合本地學士學位課程的基本入學要求，比例與去年相若。今年DSE共有4名狀元(7科5**)，其中3名為超級狀元(8科5**)；狀元人數較去年經覆核後所增至的11人少。

在426間日校中，90%考生報考4個核心科目，以及2至3個選修科目。考生表現方面，今年共有28,692名日校考生於中國語文及英國語文等5科中，考獲第2級以或以上成績，佔71.9%，較去年升0.6個百分點。

此外，今年有88.3%及60.4%的日校考生分別於中國語文科，取得第2級或以上及第3級或以上成績，較去年分别上升0.5及0.7個百分點；10.9%的日校考生則考獲第5級或以上成績，亦較去年上升1.3個百分點。至於英國語文科的整禮成續則與去年相若，78.9%的日校考生取得第2級或以上成績；53.4%及10.3%的日校考生則分别取得第3級或以上及第5級或以上成績。

而最後一屆通識教育科文憑考試，今年則有90.4%日校生取得第2級或以上成績，較去年微升0.6個百分點；9.6%則取得第5級或以上成績，與去年相若。由2024年起，公民與社會發展科將取代通識教育科，成績匯報只設「達標」一級，以及「未達標」。